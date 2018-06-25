Seçim kutlamaları - MALATYA/ADANA/KIRŞEHİR

- Vatandaşların kutlamasından genel ve detay görüntülerErdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - Malatya 'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyorMALATYA/ADANA/KIRŞEHİR (AA) - Malatya , Adana ve Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.AK Parti Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla sevinç gösterisinde bulundu, meşaleler yakarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.Vatandaşlar, daha sonra konvoy oluşturarak, şehri turladı.15 Temmuz Millet Meydanı ve Soykan Meydanı'nı dolduran çok sayıda kişi davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak, kutlama yaptı. - AdanaDavul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, kent merkezinde tur attı. - KırşehirEllerinde bayraklar ile parti önünde toplanan vatandaşlar, birlikte yürüyerek Cacabey Meydanına geldi. Burada sloganlar atarak, başarıyı kutladı.