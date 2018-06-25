Seçim kutlamaları - KÜTAHYA Video

- Kutlamalardan görüntüler - AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'in konuşmasıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da Zafer Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından vatandaşlar kutlama yaptı. Kütahya 'da Zafer Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından vatandaşlar kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu. Kütahya 'da da Zafer Meydanı'nda ve AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar gerçekleştiriliyor.