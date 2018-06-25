Seçim kutlamaları - BURSA

- Meydandan genel ve detay görüntüler - Drone görüntüleriCumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarının belirlenmesinden sonra Orhangazi ilçesinde AK Partililer ve binlerce vatandaş Cumhuriyet Alanı’na çıkarak kutlama yaptı. Meydanda konuşan Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan (bordo ceketli) Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçim sonrasında meydanın dolup taştığını söyledi.
AK Parti Orhangazi ilçe teşkilatı eski başkanı Mustafa Kaya, seçim sürecinde çalışmalara katkı sağlayan partililere teşekkür etti.