Seçim kampanyaları demokrasi festivaline dönüştü - TEKİRDAĞ
: - Saadet Partisi adayı Muhammet Yavaş'ın heykellere vaatlerini anlatması - İlginç seçim kampanyalarıTürkiye bu seçimde, yağmur nedeniyle boş kalan meydanda tek başına seçim konuşması yapan, takım elbisesiyle denize girerek seçmenden oy isteyen adaylarla tanıştı.Saadet Partisi Tekirdağ Milletvekili adayı Muhammet Yaman şiddetli yağmura rağmen seçim çalışmalarını Çorlu'da sürdürdü. Yağmur nedeniyle boş olan ilçe meydanında tek başına konuşma yapan Yaman, daha sonra partisinin seçim bildirisini okudu. Yaman, Çorlu Belediyesinin önünde bulunan "simitçi'' ve ''ihtiyar karı - koca'' heykellerine, seçilmesi halinde yapacağı icraatları anlattı.