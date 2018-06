Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili düzenlemeler anayasanın 102. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oyl...

-İKİ AMCAOĞLUNUN MANGAL YAPIŞI-OY KULLANMA-MANGAL İKRAMI-TAHİR TAY KONUŞMA-HARUN TAY KONUŞMA-VATANDAŞ AÇIKLAMA-ZİYA TAY AÇIKLAMA( MANİSA )- Manisa’da iki amcaoğlunun yaklaşık 20 yıldır seçimlerle ilgili girdikleri iddiayı kaybeden tüm mahalleye mangal ziyafeti çekiyor - Amcaoğullarından biri iddiayı kaybederken her iddiada kazanan mahalle sakinleri oluyor MANİSA- Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çerkez Mahmudiye Mahallesi yaklaşık 20 yıldır her seçimde ilginç bir iddiaya tanıklık ediyor. Harun ve Tahir Tay isimli iki amcaoğlunun artık gelenek haline gelen seçim iddiasında kaybeden taraf bütün mahalleye mangal ziyafeti çekiyor. Amcaoğullarından biri iddiayı kaybederken her iddianın kesin kazananı ise mahalle sakinleri oluyor. Eski adıyla Yenimahmudiye yeni adıyla Çerkez Mahmudiye Mahallesi'nde oturan amca çocukları Tahir Tay (50) ve Harun Tay (50) yaklaşık 20 yıldır yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili iddiaya girerek mahallede ilginç bir geleneğe imza attı. İddiayı kaybeden taraf tüm mahalleliye mangal ziyafeti çekiyor. İki amcaoğlu arasındaki son iddiada ise Tahir Tay cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda tamamlanacağı, Harun Tay ise ikinci tura kalacağı yönünde iddiaya girdi. Mahalle halkı iddianın ödülü olan 30 kiloluk köfte ve sucuktan oluşan mangal ziyafetini peşin peşin yaparken iddiayı kaybeden taraf sonuçlar açıklanınca hesabı ödeyecek. İddiaya girme sebeplerini anlatan Tahir Tay, "Bu seçimde amcaoğlum 'ilk turda seçim sonuçlanacak' dedi.Ben de seçimin ikinci tura kalacağını söyledim. İnşallah doğal olarak ben kazanacağım. Öyle görünüyor" derken Harun Tay da, "Geçen seçimde de amcaoğlum -AK Parti Manisa’da 5 milletvekili çıkartamaz- demişti ama AK Parti 5 tane milletvekili çıkarttı" şeklinde konuştu.Son olarak iddianın başlama sürecini de anlatan Tahir Tay ise şöyle konuştu: "15-20 senedir her seçimde biz çeşitli vesilelerle köylümüz faydalansın diye de her seçimde şenlik olsun diye böyle iddiaya giriyoruz. Bu seçimde de Cumhurbaşkanlığına girelim dedik. Amcaoğlum 'biz cumhurbaşkanlığını kesin alacağız' dedi, cumhurbaşkanlığına girelim dedi.Ben de dedim ki 'cumhurbaşkanlığı ilk turda sonuçlanmayacak.' O dedi sonuçlanacak onun üzerine iddiaya girdik. Seçim açıklandıktan sonra da kimin kazanıp kazanmadığı belli olacak. Mahalle halkı mangaldan alıp gidiyor. Sonuçlar belli olduğunda kaybeden hesabı ödeyecek. 30 kilo sucuk ve köfte karışık." Geçen seçimde hesaplar değişti Bu sene seçimler için ertesi günü bekleyecekleri kaydeden Harun Tay, "Geçen yıl öyle olmuştu. 'AK Parti 5 milletvekili çıkartır' demiştim. Akşam 4 milletvekilinde kalıp sabah yurt dışından gelen oylarla 5 milletvekili çıkarmıştık" derken amcaoğlu Tahir Tay ise, "Akşam alıp sabah iade etmesi çok zor gelmişti. Ben AK Parti 4’ü geçemez demiştim o 5 tane demişti. Sabah yurt dışı oyları gelince benim param gitti geriye vermek zorunda kaldık. Ama bu sefer kazanacağım inşallah" şeklinde iddiasını ortaya koydu. Mangal ziyafeti çeken mahalle sakinlerinden biri de kendisi için önemli olanın yediği köfte ve sucuklar olduğunu söyledi.Harun ve Tahir Tay’ın bir diğer amcaoğlu Ziya Tay da şunları söyledi: "Sonuç olarak biz her zaman kazanan tarafta oluyoruz. Her durumda kazanıyoruz. Köylü kazanıyor, dostluk kazanıyor. İddia sonucunda kaybeden taraf ödemeyi yapıyor ama biz vatandaş olarak, halk olarak, köylü olarak hepimiz kazanmış oluyoruz."