Seçim iddiası mahalleliye ziyafet oldu - MANİSA

- Oy sandığına oy kullanmaları - Yeni Mahmudiye Mahallesi'nde geleneksel olarak her seçim öncesi iddiaya giren akrabalardan detaylar - Harun Tay ile Tahir Tay, tüm mahalleliye mangal ziyafeti vermek üzere iddiaya girmesi - Harun Tay açıklama - Tahir Tay açıklama - Kurulan sofrada 100'e yakın vatandaşa 30 kilogram köfte ve sucuk ikram edilmesiSeçim iddiası mahalleliye ziyafet oldu - Manisa 'da her seçim öncesi iddiaya giren iki akrabanın bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmeyeceği konusunda girdiği iddia, yaklaşık 100 kişiye mangal sofrası kurulmasıyla sonuçlandıMANİSA (AA) - Manisa 'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda iddiaya giren iki akraba, yaklaşık 100 kişinin katıldığı ziyafet verdi.Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Mahmudiye Mahallesi'nde geleneksel olarak her seçim öncesi iddiaya giren amca oğulları Harun ve Tahir Tay, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi öncesi de bu geleneği devam ettirdi.Seçimlerin ilk turda biteceğini tahmin eden Harun Tay ile ikinci tura kalacağını ileri süren Tahir Tay, tüm mahalleliye mangal ziyafeti vermek üzere iddiaya girdi.Bugün seçimle birlikte kurulan sofrada 100'e yakın vatandaşa 30 kilogram köfte ve sucuk ikram edildi.Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlanmasıyla Tahir Tay, sofra için yapılan tüm harcamaları karşıladı.Harun Tay, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her seçimde sürdürdükleri iddiayı bu seçimde de devam ettirdiklerini belirterek, "Ben, kazanacağımı söylemiştim. Eğer bu milletin duygularını anlayabiliyorsam böyle olacağını zaten biliyordum. İddiayı kim kaybederse kaybetsin kazanan hem mahalleli oluyor." dedi. - "Böyle olacağı belliydi"İddiayı kaybeden Tahir Tay ise 2015'deki milletvekili seçimleri için girdikleri iddiayı kendisinin kazandığını belirterek, "Geçen seçimde de amcaoğlum 'AK Parti Manisa 'da 5 milletvekili çıkartamaz' demişti. İlk sonuçlara göre 4 milletvekili çıktı, parayı ben ödedim. Daha sonra yurt dışı oylarının sayımıyla sonuç 5 olunca gidip parayı amcaoğlundan almıştım. 7 seçimden beri iddiaları kazanıyorduk. Ama bu seçim girdiğimiz iddianın böyle olacağı belliydi. Ama güzel bir gün oldu. Parasını biz ödeyeceğiz artık." diye konuştu. İki amcaoğlunun iddiasından en çok mahalle halkının kazandığını dile getiren mahalle sakinlerinden Ziya Tay da "Biz her durumda kazanıyoruz. Dostluk kazanıyor. İddia sonucunda kaybeden taraf ödemeyi yapıyor. Biz mangalın tadını çıkarmış oluyoruz" diye konuştu.