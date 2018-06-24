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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seçim günü sağanak yağış seçmene zor anlar yaşattı

Seçim günü sağanak yağış seçmene zor anlar yaşattı

-caddelerden detaylar

Sağanak Yağış Akalan 

--vatandaşlardan detaylar
--yağmurdan kaçanlardan detaylar
--genel görüntü ve detay

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde seçim günü etkili olan sağanak yağış seçmene zor anlar yaşattı. Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri sürerken, Kırklareli merkezde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen yağış Kırklareli’nde öğleden sonra etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer bulmak için etrafa koşturmaya çalıştı. Oy kullanmak için dışarı çıkan bazı seçmenler hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan korunmak için, otobüs duraklarına, dükkân önlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı. (VB-
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