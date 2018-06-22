Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Seçim çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı - VAN İzle

Seçim çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı - VAN İzle



: - Ambulansın yaralıyı hastaneye getirmesi - Hastane önündeki güvenlik önlemi - Yaralı Metin Çelik'in müşahede altında tutulması - AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un konuşmasıVAN (AA) - Van 'ın Çatak ilçesinde, AK Partililere seçim çalışması sırasında HDP'li bir grup taşla saldırdı, 2 partili yaralandı.Alınan bilgiye göre, Uzuntekne mahallesinde seçim çalışması yapan, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un da bulunduğu partililer, HDP'li bir grubun taşlı saldırısına uğradı.Olayda Metin ve Engin Çelik yaralandı. Yaralılar Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.İlçe Başkanı Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını belirterek, "Parti çalışanlarımız, HDP'li grubun çirkin saldırısına uğradı. İki arkadaşımız yaralandı. Olayı kınıyoruz. Demokrasi için yarışıyoruz. Bunların demokrasi dediği şey buysa böyle demokrasi istemiyoruz." diye konuştu.

Yarış Güvenlik Güçleri Muhabir Güvenlik Önlemi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı