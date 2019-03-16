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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Seçim bürosu önünde arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1’i ağır 3 yaralı Haberi

Seçim bürosu önünde arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1’i ağır 3 yaralı Haberi

güvenlik önlemleri

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Arazi Anlaşmazlığı Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis 

-polis detay
-zırhlı araçlar
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Seçim bürosu önünde karşılaşan iki aşiret üyeleri silahlı kavgaya tutuştu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup üyeler Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası aşiret üyeleri birbirine silah, taş ve sopalarla saldırdı. Özel hareket polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede zırhlı araçlar da devriye gezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 1’i ağır 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. 2 kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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