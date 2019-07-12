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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sebze yüklü tır otobanı savaş alanına çevirdi: 3 ölü

Sebze yüklü tır otobanı savaş alanına çevirdi: 3 ölü

Olay yerinden görüntü

Cenaze Direksiyon Trol 

-ölenlerin fotoğrafları
-cenazeler
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te kontrolden çıkan tır orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, tırda bulunan 3 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen sebze yüklü 76 AD 438 plakalı tır, Gaziantep otobanı kuzey gişeleri yakınlarında yoldan cıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak orta bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sebze ve meyveler yola savrulurken savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Kazada tirin içerisinde bulunan Ömer Koçak, Necati Er ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otobanda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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