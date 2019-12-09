Sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

-Detay



( BİLECİK )- Bozüyük- Bursa çevre yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı BİLECİK



- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Devrilen tır nedeniyle çevre yolu kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında Eskişehir’den Bursa istikametine gitmekte olan Hasan D. idaresindeki 07 HIV 86 plakalı sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken Bozüyük’ten Bursa yönüne çevre yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulunmaları sonrasında trafik akışı Bilecik-İstanbul bağlantı yolu üzerinden Bursa istikametine yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları ile birlikte devrilen tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından çevre yolunda ulaşım normale döndü. Diğer taraftan Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi belirtildi.



loading...