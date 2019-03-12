Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı - 4 yaralı - Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye götürülmesi - Kaza yerinden detaylar BURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sebze yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muhammed Elmecariş (25) idaresindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi kavşağında, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarına ve ağaçlara çarparak durabilen kamyonetteki sebzeler yola döküldü.Kazada, kamyonet sürücüsü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3) ve Yakin (1) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sebze Yüklü Kamyon Hastane Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı