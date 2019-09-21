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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı...Yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu Haberi

Sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı...Yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu Haberi

yaralıların hastaneye sevki

İlk Müdahale Sebze Yüklü Kamyon Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden ve araçtan fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sebze yüklü kamyonet devrilirken, kazada iki kişi yaralandı. Kaza Mezitler bölgesinde meydana geldi. Ömer Faruk Ç. (36) idaresindeki 42 L 2880 kamyon, Mezitler bölgesinde keskin virajı alamayınca yan yattı. Sebze yüklü kamyonun yan yatması sonucu sürücü Ömer Faruk Ç. (36) ile kardeşi Mehmet Akif Ç. (22) yaralandı. Kamyonda bulunan sebzeler yol ortasına saçıldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldılar. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.
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