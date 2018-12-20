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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - MUĞLA Video

Sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - MUĞLA Video

- Fethiye - Muğla kara yolunda devrilen sebze yüklü kamyon - Kamyondan yola saçılan sebzelerin iş makinesiyle kaldırılması - Vatandaşların sebzeleri toplaması Muğla 'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Hakan Akbaş idaresindeki 45 M 8213 plakalı sebze yüklü kamyon, Fethiye - Muğla kara yolu Katrancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.Kamyon yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.Kazada Akbaş ile kamyonda bulunan Hakim Çiçek ve Ramazan Yıldız yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazanın ardından kara yoluna saçılan sebzeler nedeniyle ulaşım, trafik polisleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.İş makineleri ve vatandaşlar tarafından yoldaki sebzelerin toplanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Sebze Yüklü Kamyon Polis İş Makinesi Sağlık Ekipleri Trol 

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