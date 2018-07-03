Sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı Video

-Yola saçılan sebzelerden detaylar

-Çarpan ticari araçtan detaylar

-Kamyonun kaldırılması

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal’da D-100 kara yolunda, ticari taksinini sebze yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, D-100 kara yolu 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza, 03.30 saatlerinde, Kartal D-100 kara yolu Soğanlık Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Turgut yönetiminde ki 34 TDD 95 D-100 kara yolunda seyir ederken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından, 34 UDL 31 plakalı, Maksut Karaca’nın kontrolünde ki sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari taksi bariyerlere çarparak dururken, sebze yüklü kamyon dengesini kaybederek yan devrildi. Devrilmenin etkisi ile D-100 kara yoluna kamyonda ki sebzeler saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Maksut Karaca ve ticari taksi sürücüsü Mehmet Turgut hafif yaralandı. “Kamyonda ki sebzelerin sahibi sinir krizi geçirdi” Öte yandan sebze yüklü kamyonun sahibi olduğu öğrenilen bir şahıs, kamyonun devrilip sebzelerin yola saçıldığını görünce sinir krizi geçirdi. ‘D-100 kara yolu 1 saat trafiğe kapatıldı’ Kaza sonrası, D-100 kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri alternatif güzergah olarak, sürücüleri yan yola yönlendirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

