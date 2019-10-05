Sebze ve meyve halinde silah operasyonu (2) - OSMANİYE
- Polis araçlarının emniyet binasından çıkışı - Osmaniye Sebze Meyve Hali'nde yapılan operasyondan görüntüler - Ele geçirilen silahlar Osmaniye 'de sebze ve meyve halinde silah operasyonu - Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve bunlara ait fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye Sebze Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bu silahlara ait fişek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine, operasyon düzenledi. Hal içerisinde 69 iş yeri ve bir idare binasında, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında yer aldığı 270 personelle yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 312 fişek ele geçirildi.Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım