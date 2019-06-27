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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sebze taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı Video

Sebze taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı Video

Kaza yeri

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Devrilen kamyon
-Şarampole saçılan domates ve sebze
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kasada yüklü yüzlerce kilo domates ve sebze şarampole saçılması sonucu zarar gördü. Kaza, saat 05.30 saatlerinde Kırıkkale-Kayseri Karayolunun bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yılmaz idaresindeki 53 K 1260 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yılmaz sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, yolda dubalama ve işaretleme çalışması yaparak trafiğin güvenliğini sağladı. Devrilen kamyonun için de bulunan yüzlerce kilo domates ve sebze şarampole saçılması sonucu zarar gördü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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