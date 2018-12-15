Şeb-i Arus programında engellilerden özel dinleti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşamıyla insanlığa ışık tutan Mevlana’nın 745’inci yılına özel anma programı düzenledi.

Etkinlikte, Mevlana’nın evrensel mesajları, engelli bireylerin müzik ve görsel sanat yorumuyla sahnelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 745’inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni düzenlendi.

Nesillerden nesillere sevgiyi, birlik ve beraberliği aşılayan ünlü İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM’den hizmet alan engelli bireyler müzik ve görsel sanat yorumlarını sundu. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana’nın “Gönüllerden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan mesajları”, yetenekli engelli bireyler tarafından şiir ve ilahi dinletileri olarak özgün bir şekilde sahnelendi. Engelli bireyler, sahne aldığı bu programda ise vatandaşlardan büyük alkış topladı. “Özel eğitim kampüsünü 2019 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz” Engellilerle ilgili yeni projeleri aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, “Yüzyıllardır ilmi ile din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa ışık olan büyük alimimiz Mevlana’yı anmak için bir araya geldik. Gönüllerimizi birleştirdik. Özel eğitim gerektiren down sendromu, otizm, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı 0-14 yaş arası çocuklara erken tanı imkanı ile özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin tümünün bütün bir halde ve tek bir çatı altında sağlanacağı özel eğitim kampüsünü 2019 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz. Anadolu yakasında Kartal Engelliler Merkezimiz tamamlandı, birkaç hafta içinde hizmete açıyoruz. Avrupa yakasında da yine Fatih ilçemizde yeni bir engelliler merkezimizi de hizmete önümüzdeki 2019 yılında da açmayı hedefliyoruz. Bizim Florya’da Engelliler Yaz Kampımız bulunmakta. Burada engelli kardeşlerimiz aileleriyle birlikte bir hafta boyunca gönüllerince tatil yapmaktalar. Buraya çok büyük bir talep var. Bundan daha fazla istifadelerine sunmak için Şile’de yeni bir merkezi de hizmete önümüzdeki günlerde açıyoruz. İnşaatı tamamlandı” dedi.



