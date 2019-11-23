Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Seattle Türk Filmleri Festivali 7 Yaşında

- Seattle Türk Filmleri Festivali 7 Yaşında

etkinlik detay

(WASHINGTON) - Seattle Türk Filmleri Festivali 7 yaşında WASHINGTON

Kısa Film Misyon Belgesel Festival Komedyen 


- Bu yıl 7'incisi düzenlenen Seattle Türk Filmleri Festivali, düzenlenen etkinliklerle başladı.
Bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasında yedincisi düzenlenen Seattle Türk Filmleri Festivali 8 uzun metraj, 1 belgesel, panel ve kısa film bölümü ile dört gün boyunca Türk filmlerini Kuzey Amerika izleyicileriyle buluşturuyor. Festivalde gösterilen filmler “Ahlat Ağacı,” “Anons,” “Kızkardeşler” gibi bol ödüllü filmlerin yanı sıra gişe rekorları kıran “Müslüm,” ilk filmleriyle çıkış yapan Ömür Atay’ın “Kardeşler” ve Mehmet Ali Konar’ın “Renksiz Rüya,” 1960 ve 70’lerdeki Türk sinemasının kopyalama geleneğini araştıran belgesel Remake, “Remix, Remake, Rip-off” ve ünlü jokey Halis Karataş’ın hayatını anlatan “Bizim için Şampiyon”. Türk Filmleri Festivali bu yıl Seattle’da dört konuk ağırlıyor. Festivalde Cem Kaya, Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ve Tunahan Kurt yer alıyor. Yönetmen Cem Kaya “Remake, Remix, Rip-off” filmiyle Türk Sinemasının Cumhuriyet tarihi ile eş zamanlı tarihini sektörün önde gelen yönetmen ve oyuncularının görüşlerine yer vererek anlatıyor. Festivalin açılış filmi gerçek bir öyküden yola çıkan “Bizim İçin Şampiyon” (Bold Pilot) konuklarımızdan oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın katılımıyla gösterildi. Gösterim öncesi gerçekleştirilen galada filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ve festivalde ayrıca gösterilecek olan Ahlat Ağacı ile adını duyuran başarılı komedyen Doğu Demirkol sevenleri ile buluştu. 2019 Festival Programı yönetim Başkanı Şirin Aysan, Seattle Türk Film Festivali’nin en önemli misyonlarından birinin Türk sinemasının tanıtımını sağlamak olduğunu ve etkinliğe olan ilginin her sene daha da arttığını söyledi.

İlk olarak 2012 yılında Washington eyaleti Türk Amerikan Kültür Derneği (TACAWA) kapsamında gönüllülerden oluşan bir grup tarafından düzenlenen festival özel etkinliklerle her yıl artan sayıda izleyiciye Türk sinemasını tanıtıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Ödüller Sahiplerini Buldu!Ödüller Sahiplerini Buldu!
Dev Jüri Liseliler İçin BuluştuDev Jüri Liseliler İçin Buluştu
Şahan Gökbakar Şaşırtmaya Devam EdiyorŞahan Gökbakar Şaşırtmaya Devam Ediyor
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı