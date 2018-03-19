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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
SDÜ öğrencilerinden mum ışıklarıyla ‘Dur yolcu’ mesajı

SDÜ öğrencilerinden mum ışıklarıyla ‘Dur yolcu’ mesajı

SDÜ tarafından hazırlanan video klip

( ISPARTA )- SDÜ öğrenci topluluklarından farklı ve anlamlı etkinlik- 1750 mumun ışığıyla ay - yıldız ve ‘Dur yolcu’ koreografisi ISPARTA

Sosyal Medya Kamera Sparta Akkale Öğrenciler 


- SDÜ öğrenci toplulukları tarafından 18 Mart’a özel mum ışıklarından oluşturulan ay-yıldız ve ‘Dur yolcu’ koreografisi büyük beğeni topladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Topluluklar Şube Müdürlüğü, Siyaset ve Yönetim Topluluğu ile Kızılay Topluluğu öğrencileri tarafından, üniversitenin Radyo Televizyon Uygulama Araştırma Merkezi desteğiyle mumlarla farklı bir etkinlik yapıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle organize edilen etkinlik çerçevesinde bir araya gelen SDÜ öğrencileri, yaklaşık bin 750 mum kullanarak, ay -yıldız ve ‘Dur yolcu’ yazısı yazdılar. Aydınlık ortamda hazırlandıktan sonra ortalığın karanlığa dönüşmesiyle ortaya çıkan mum ışıklı koreografi, yerden farklı açılardaki kameralar ve havadan dronelarla kaydedildi. Videoda ayrıca, ‘Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir’ seslendirmesi yer aldı. SDÜ’nün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşılırken, yapılan çalışmayı binlerce kişi izledi. Yapılan paylaşım mesajında ise, “Topluluklar Şube Müdürlüğü,Siyaset ve Yönetim Topluluğu ile Kızılay Topluluğu, Radyo Televizyon Uygulama Araştırma Merkezinin desteği ile ‘18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümüne özel bir video hazırladı” ibareleri yer aldı.
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