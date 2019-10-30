Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
SDE'de 'Doğu Asya'da Güvenlik' paneli yapıldı

SDE'de 'Doğu Asya'da Güvenlik' paneli yapıldı

Japon konuşmacı

Bürokrasi Çatışma Toplantı Uluslararası Basın Mensupları 

-Genel ve detay

( ANKARA ) SDE'de "Doğu Asya'da Güvenlik" paneli yapıldı ANKARA

- Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr. Lully Miura, "Japonya'nın en önemli ticari partneri ABD" dedi.
Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Doğu Asya'da Güvenlik" isimli panele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, bürokrasiden isimler, basın mensupları ve davetliler katıldı.
Düzenlenen panelde konuşan Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr. Lully Miura, Doğu Asya'daki krizler, bölgesel siyasi belirsizlikler ve Japonya'nın siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD Savunma Bakanı'nın "ABD'nin uzun vadeli endişelerinin Çin kaynaklı" olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Miura, ABD'nin bölgeden çekilmesini anımsattı. Çin'in bölgesel yayılmacılığı ve Japonya'nın çekimser politikalarının bölge geleceğinde Japon toplumunu endişelendirdiğini aktaran Miura, "ABD politikası profesyonellerce belirleniyor. ABD'nin bir imparatorlukmuşçasına egemenliğini sürdürmesini istemesi yanlış anlaşılmayabilir" ifadelerini kullandı. Japonya'nın duraksamalı bölgesel yaklaşımlarının Asya'daki belirsiz olan şeyleri ortadan kaldıramadığını vurgulayan Miura, "ABD yönetimi ile LDP stabil ve istikrarlı politika sürdürmek, statükoyu devam ettirmek istiyor. Japon toplumu mevcut gündemden izole ve ABD'nin geri çekilişini inceleyemedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon kamuoyu Çin'e karşı negatif bir yaklaşım benimsedi. Japonya'nın kendine dair savunma kapasitesini artırması arzu edilmiyor" ifadelerini aktardı. Trump'ın 2016 yılında başkan seçilmesiyle ilişkilerin sürdürülebilirliliğine ilişkin bazı durumların gündeme geldiğini bildiren Miura, "Japonya'nın en önemli ticari partneri ABD. Kimse Başkan Trump'a set vuramıyor. Japonya öz Savunma hakkını güçlendirebilmeli. Trump'ın önderliğindeki belirsizlik çözülmeli" diye konuştu.
Japonya'nın Anayasası'nın 9. maddesinde bulunan, "Japonya'nın uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde 'saldırmazlık' anlayışına" bağlı kalacağına ilişkin yaklaşımının değiştirilebileceğinin sinyalinin verildiğini aktaran Miura, Japonya'da fikir çatışmalarının olduğunu vurguladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı