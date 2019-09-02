Sazlık alandaki çalı yangını korkuttu



- Bursa İznik'te çalılık alanda çıkan yangın, sazlıklara sıçramadan söndürüldü. Bursa'da sazlık yangını son anda önlendi. İznik'in Çakırca köyü sahili çayırlar mevkiinde saat 20 30'da çalılık alanda yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, bölgede yükselen alevler, sazlıklara ulaşmadan itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alındı. Daha öncede aynı bölgede sazlıklar yanmıştı. (HA-

