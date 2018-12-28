Sazlı sözlü ‘Don’ nöbeti Haberi

-Vatandaş röportajı

-Soba yakma görüntüsü

-Çay, Saz ve Sohbet görüntüsü



( ANTALYA - ÖZEL)-Antalya’da örtü altı sebze üreticileri, 2 gündür süren zirai don olayı için gece boyunca serada soba yakıyor ve sabaha kadar sazlı sözlü muhabbet ediyor ANTALYA



- Antalya’nın Kaş ilçesinde örtü altı sebze üreticileri don nöbeti tuttu. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada soba yakması gereken çiftçiler, sabaha kadar sazlı sözlü muhabbet yapıyor. Türkiye’nin en önemli sebze üretim merkezlerinden Kaş’ta 60 bin dekar sera bulunuyor. 2 gündür süren soğuk hava nedeniyle Kaş’ta üreticiler, ürünlerini dona karşı korumak için don nöbeti tuttu. Don nöbetinde çiftçiler, uyumamak için ilginç bir yöntem buldu. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada soba yakması gereken çiftçiler, sabaha kadar sazlı sözlü muhabbet yaptı. 12 saat nöbet Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde sebzelerin zarar görmemesi için seralarında ısıtma yaptıklarını söyleyen çiftçiler, akşam 7’den sabah 7’ye kadar sobalarında odun ve kömür yaktı. Bu süre içinde seracılar birbirlerini ziyaret ederek, çay içip sohbet etti, saz çalıp müzik dinledi. Akşamdan sabaha 60-70 kilo kömür Çavdır Mahallesi’nden üretici Ali Kuptan, seraların içinde ürünlerini don almaması için soba yakarak sabaha kadar don nöbeti tuttuklarını belirterek, “Kaliteli ürün yetiştirelim diye elimizden geleni yapıyoruz. Sabahlara kadar uyumuyoruz, arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Birbirimizi destekliyoruz, kontrol ediyoruz. Burada seracı olarak bir dönüm serada 4 kömür sobası kullanıyoruz. Her sobada akşamdan sabaha kadar 60-70 kilo kömür yakıyoruz. Girdilerimizde gübre, ilaç fiyatlarında artışlar oldu. Sıkıntılıyız. Burada biz seracı olarak küçük çiftçiyiz. Fidan, fide, gübre desteği gibi konularda yetkililerden talebimiz var. İnşallah Tarım Bakanımızı, Cumhurbaşkanımızı Kaş’ta ağırlamak istiyoruz.” diye konuştu.

Çocuklarımız gibi Esnaf ve çiftçi Ramazan Kuptan da “Biz sebzelerimize çocuklarımız gibi bakıyoruz. Bazıları biber, domates, patlıcan pahalı diyor. Gecenin bu saatinde mücadele ediyoruz. Bunların hepsi kontrollü yetişiyor. İlaç kalıntısı yok. Güvenilir şekilde yenebilir. Maliyetler yükseldi. Bir çiftçi bir dönüm yerden toplamda 25-30 bin lira almazsa bu iş yapılmaz.” dedi.

Bombus arısı Bir diğer çiftçi ise, “Dışarıda derecemiz 1, şu anda soba yakıyoruz. Domateslerimiz üşümesin diye sıcaklığı 2, 3 dereceye çıkardık. Bu domatesi bombus arısı işliyor, hiçbir hormon yoktur. Herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir.” ifadelerini kullandı. (TD-SÇ)

