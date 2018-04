Sayıştay denetçi eğitimleri Mardin’de gerçekleştiriliyor

-Artuklu Üniversitesi rektörü Ahmet Ağırakça konuşma

-Sayıştay Denetçi yardımcısı Fikret Çöker açıklama

-Mardin Valisi Mustafa Yaman açıklama

-Salon Genel görüntü rektör tokalaşma detay



( MARDİN ) - MARDİN



- Üniversitelere yönelik dört gün sürecek olan Sayıştay eğitimi Mardin’de başladı.

4 gün sürecek eğitimlerin açılış konuşmasında devlet malının korunmasının önemine vurgu yapıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça devletin kasasının emin ellerde olması durumunda 2033 yılında kişi başı milli hasılanın 25 bin dolara çıkabileceğini söyledi.



Mardin’de bir otelde gerçekleştirilen toplantı Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Programa Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Sayıştay denetçileri katıldı.

“Her denetim rehberliktir” Programda bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman; kamu kaynaklarını kullanan yerlerin denetime açık olduğunu söyledi.



Vali Yaman, "İdari yargı denetimine de açıktır. Kamu kaynağı kullanıldığı için Sayıştay denetimi olmaktadır. Her denetim ceza mantığını taşımaz. Yapılan her denetim incelemede bir rehberlik mantığıyla da bize düşen işlemleri öğrenmiş oluruz. Memurlar bunun bazen bir korkaklığını da yaşarlar. Vicdana ve ahlaka uygun işlemler yapıyoruz. Bu denetim eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Denetimden çekinmeden her denetimin bir rehberlik olduğunu düşünerek işlem yapılması gerekir" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, yaptığı konuşmada Sayıştayın devletin ana damarlarından birisi olduğunu ve devletin daha işler bir hale gelmesi, devletin maliyesinin daha iyi kullanılması için çalışmalar yapan bir kurum olarak devletin can damarı denilebilecek bir kurum olduğunu söyledi.



“Sayıştay’ın nefesini ensemizde hissederiz” Devlette esas olanın güvenirlik olduğunu ve devlete güvenin yanında devlet malını koruma anlayışının da esas olduğuna dikkat çeken Ağırakça; “Devlet malı dediğimiz zaman, Hazreti Ömer’in Beytullah’ı gelir. Devlet malı ve bütçesi dediğimiz zaman, yetim hakkı, dul hakkının, mazlum insanlarının hakkının olduğu bir değer aklımıza gelir. Bu değere, el uzatmak hakkın olmayan şeye el uzatmak bizim kültürümüzde haramdır. Devletin bütçesini en iyi nasıl kullanırız? Devletin bize emanet ettiği bu ihaleleri nasıl hakkıyla idare ederiz? En adil bir şekilde hiç kimseyi kayırmadan, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan, hakkı adaleti en iyi şekilde gözeterek, devletin bize emanet ettiği bu bütçeyi kullanırken ensemizde Sayıştay’ın nefesini ensemizde hissederiz. Ama öncelikle bizim vicdanımızda Allah'ın korkusu vardır” diye konuştu.

“Devletin malı şu, yemeyen şu anlayışını hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor” Hazreti Ömer’in adalet anlayışının devlet kadrolarında olması gerektiğine değinen Ağırakça; “Maalesef halk nazarında benimsenmeyen “Devletin malı şu, yemeyen şu” diye ifade edilen o yanlış düşünceyi hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Sağlam bir bütçe ve bunu kullanan emin eller olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. 2000’li yıllarda gayri safi milli hasıla 2000 dolar civarında idi. Bugüne geldiğimizde bunun 12 bin doları yakaladığını düşündüğümüzde bunu dünyaya anlatırken iftihar etmek durumundayız. 2013 ve 2033 misyonlarını yakalayabilmek için devletin bu maliyesini en emin ellerde helal ve haramı gözeten yöneticilerin ellerinde olduğu zaman inanıyorum ki 2023’te 16 bin doları gayri safi milli hasıla olarak, 2033’te ise 25 bin doları yakalayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sayıştaşın esasında bir denetim kuruluşu olduğunu ama kuruluşundan beri denetim fonksiyonun yanında eğitim ve rehberlik görevini de yerine getirdiğini belirten Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker; ilk eğitimin Karaman’dan başladığını kaydetti.

Dördüncü eğitim programının Mardin’de gerçekleştirildiğini söyleyen Çöker; “80’in üzerinde üniversitede binin üzerinde katılımcı ile bu eğitimleri yerine getirmekteyiz. Sizden öncekilerin hatalarından ders çıkarmazsanız sizin hatalarınızdan başkaları ders çıkarır. Sizden öncekiler ve ne hatalar yapılmışsa onları size anlatacağız ki o hataları siz yapmayın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim programına geçildi. (BS-AKK-Y)