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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Uşak'ta konferansa katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Uşak'ta konferansa katıldı

SAYIŞTAY BAŞKANI SEYİT AHMET BAŞ'IN KATILDIĞI UŞAK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROGRAM

İsaf Konferans 

-UŞAK KENT PARK ALANINDA YAĞMUR ALTINDA İNCELEME
-UŞAK BELEDİYESİ PROGRAMI

( UŞAK ) UŞAK

- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Uşak Üniverstesi’nde konferansa katıldı.
Seyit Ahmet Baş’ın Uşak ziyaretinin ilk durağı Uşak Valiliği oldu. Baş ve beraberindeki Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Süer ve Sayıştay Denetçisi İsmail Karaoğlu ile birlikte Vali Funda Kocabıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’da eşlik etti. Vali Funda Kocabıyık ile Valilik makamında bir süre sohbet eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Makam ziyaretinin ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Funda Kocabıyık, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, misafirine Uşak hakkında genel bilgiler verip, Uşak kilimi hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği, Kariyer Planlaması” adlı konferansa konuşmacı olarak katılmak için Uşak Üniversitesi’ne geçildi. Konferans öncesi Seyit Ahmet Baş’ı makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kendilerini Uşak’ta ve üniversitede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Rektör Savaş ile bir süre görüşen Baş, üniversitenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Makam ziyaretinin ardından, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde konferansa geçildi. Ahmet Baş, Sayıştay'ın tarihi, gelişimi ve kariyer planlaması konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Baş, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Seyit Ahmet Baş’ın Uşak’ta son durağı Uşak Belediyesi oldu. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın konuğu olan Baş ilk olarak yapımı devam eden Kent Park alanını yağmur altında gezerek incelemelerde bulundu. Belediye binasında devam eden ziyarette Başkan Cahan’dan belediye çalışmaları ve kent ile ilgili genel bilgiler aldı. Programın ardından Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet ilden ayrıldı. (EÖ)
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