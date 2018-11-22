Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sayıştay Başkanı Baş: '1862 yılından itibaren evraklar elimizde var'

Sayıştay Başkanı Baş: '1862 yılından itibaren evraklar elimizde var'

SAYIŞTAY BAŞKANI SEYİT AHMET BAŞ'IN KONFERANSTAN GÖRÜNTÜLERİ

Konferans Öğrenciler 

-SAYIŞTAY BAŞKANI BAŞ'IN REKTÖR BAĞLI'YA HEDİYE VERMESİ
-SAYIŞTAY BAŞKANI BAŞ'IN KONFERANS VERMESİ
-DİĞER DETAYLAR

( NEVŞEHİR ) Sayıştay Başkanı Baş: "1862 yılından itibaren evraklar elimizde var" NEVŞEHİR

- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "1862 yılından itibaren evraklar elimizde var" dedi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Muhasebe denetim mesleği geçmişi, bugünü, geleceği kariyer planlaması” konferansına Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, konuşmacı olarak katıldı.
Konferans öncesinde Sayıştay Başkanı Baş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı’ya hediye verdi. Konferansta konuşan Baş, "1922 son Osmanlı Divanı Muhasebat Başkanı Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşıdır. 1922 yılından beri Divanı muhasebata ait ne varsa hepsi Ankara’ya taşınır. Bizim elimizde 1862 yılından itibaren evraklar her şey bulunuyor. Devlet arşivinde olması gerekenleri Devlet arşiv kurumuna aktardık. Diğer devlet arşivinde olması gerekmeyenlerde bizim elimizde duruyor. Dolayısıyla Sayıştay’a ait geçmişten bugüne bütün evraklarımız mevcut durumda bizde” diye konuştu.
Düzenlenen konferans, öğrencilerin Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş' soru sorması ile sona erdi. (COŞ-AG-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı