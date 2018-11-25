Sayısal Loto'da şans bu kez Adana'daki bayide güldü
- Sayısal Loto'nun oynandığı bayiden detaylar - Çıkan rakamlardan görüntüler - Bayi sahibi Adem Tabak'ın konuşması - Şans oyunu oynayan vatandaşlardan görüntülerADANA (AA) - Milli Piyango'nun Sayısal Loto şans oyununda 1169. hafta çekişinde 6 rakamın doğru olarak oynandığı kupon, Adana 'da oynandı.Sayısal Loto'nun 1169. hafta çekişinde şanslı kupon, Adana 'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bayiden yatırıldığı belirlendi.Bayi sahibi Adem Tabak (70), yaptığı açıklamada, Sayısal Loto'da 6 bilen ve 1 milyon 746 bin lira kazanan talihlinin kuponunun bayisine yatırıldığını söyledi.
İkramiye çıkan kişinin kim olduğunu bilmediğini belirten Tabak, "Çıkan kişiye ikramiyenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hayırlı birisine çıkmıştır. Tanışırsam memnun olurum." dedi. Tabak, bayisinden daha öncede Şans Topu'nda iki kez 250 bin lira, bir sefer de 640 bin lira çıktığını kaydetti.