Sayıları bir günde 1000'i buldu... Erzurum’da kaçak göçmenlerden salgın endişesi Haberi

( ERZURUM - HD)- 1 günde yakalanan bine yakın kaçak göçmen spor salonuna yerleştirildi- Güvenlik görevlileri maskeli tedbir ERZURUM



- Erzurum’a kaçak yollardan gelen çoğunluğu Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin sayısı bir günde bine ulaştı. Polis merkezleri ve hastaneler adeta iş yapamaz hale gelirken, felaket haline dönüşen kaçak göçün önüne geçilemiyor. Son üç ayda sayının on bine yaklaşması korkunç senaryo olan olası bir salgın hastalığı gündeme getirdi. İran üzerinden yasadışı yollarla insan tacirleri tarafından Türkiye’ye getirilen kaçak göçmenlerin önüne geçilemiyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere batı illerine gitmek için Erzurum güzergahını kullanan kaçak göçmenlerin sayısı ilk üç ayda 10 bine yaklaştı. Bugün ise yaya olarak Ağrı-Doğubayazıt üzerinden gelen kaçak göçmenlerin sayısı bini aştı. Polis kontrol noktalarında ve yollardan alınan göçmenler, otobüslere bindirilerek polis merkezlerine götürüldü. Karakollar ve hastanelerde salgın korkusu Her gün yüzlerce kaçak göçmenle ilgili işlemlerin yapıldığı polis merkezi amirlikleri ve hastaneler de adeta alarm veriyor. Polis merkezlerindeki işlemlerini halletmek için giden birçok vatandaş yaşanan ağır koku ve yoğunluktan dolayı işlemlerini ertelemek zorunda kalıyor. Diğer yandan göçmenlerle bizzat ilgilenmek zorunda kalan polisler de hastalıklara karşı eldiven ve maskelerle görev yapıyor. Polis merkezlerindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü amacıyla çeşitli hastanelere gönderilen göçmenlerin bazılarında ise bulaşıcı hastalık tespit edildi. Hastanelerde de adeta bir trajedi yaşanırken olası salgın korkusu yaşanıyor. Emniyetten özel talimat Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından da hassasiyetle takip edilen kaçak göç, emniyeti harekete geçirdi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından, tüm birimlere, şehrin muhtelif yerlerindeki kaçak göçmenlerin yakalanması talimatı verildi.

Otogar, havaalanı, tren garı, otoyollarda ve kentin muhtelif yerlerinde hassasiyetle çalışan polis ekipleri, adeta kaçak göçmen avına çıktı. Göçmenleri karakollara ve hastanelere taşımak için kullanılan otobüsler de zaman zaman yetersiz kaldı. Takviye otobüsler için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumlardan otobüsler istendi. 3 ayda 2017 yılını aştı Güvenlik meselesi haline gelen kaçak göçle ilgili yetkililer alarma geçse de göçün sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 2018 yılının ilk üç ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2017 yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz sene içerisinde toplamda 5 bin 13 kaçak göçmen yakalanmıştı. 2018 yılı ile birlikte kaçak göçmenlerin sayısında adeta patlama yaşandı. Üç aylık periyotta rakamlar 10 bine yaklaşırken, yaşanan göç hem felakete hem de insanlık dramına dönüştü. Batı illerine gidiyorlar İşlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenlerin gönderildiği Aşkale Geri Gönderme merkezi de yoğunluktan adeta tıka basa doldu. Sayıları gittikçe artan göçmenlerle baş edemeyen İl Göç İdaresi de çareyi mültecileri batı illerine göndermekte buldu. İl Göç İdaresi tarafından idari gözetim kararının sonlandırıldığına dair belge verilen yüzlerce göçmen batı illerine gitmek üzere otobüs terminallerinin yolunu tuttu. Şehirlerarası otobüs terminalinde günlerce kalan göçmenler biletlerini alarak otobüslerle batı illerine gidiyor. (AA-AA)