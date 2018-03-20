Sayacılar çırak bulamamaktan şikayetçi

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-SAYA USTASI MUSTAFA ÖZKURT ROP



( MANİSA ) -- El emeği ile yapılan sayacılık mesleğinde alttan eleman gelmediği için esnafın da kazançları düşüyor MANİSA



- Manisa’nın Kula ilçesinde sayacılık yapan esnaf, çırak bulamamaktan şikayetçi. Kula Ayakkabıcılar Sitesindeki 90 dükkandan sadece 10-15 tanesi faal olarak çalışırken, el emeği ile yapılan sayacılık mesleğinde alttan eleman gelmediği için esnafın da kazançlarının düştüğü bildirildi.

Doğal ya da suni deriler ile tekstil ürünlerinden kesilmiş parçaları makinelerle işleyerek ayakkabı modeline uygun hale getiren sayacı ustaları çırak bulamamaktan yakınıyor. Ayakkabı ihtiyacına cevap verebilmek için estetik özellikleri de göz önünde bulundurarak çalıştıklarını söyleyen ve 25 yıldır sayacılık mesleği ile uğraşan Mustafa Özkurt, gün geçtikte sayacılık mesleğinin sona geldiğini çırak bulamadıklarını söyledi.



Sayacı Ustası Mustafa Özkurt, "Sayacılık mesleği çok değerli bir meslektir. Maalesef eleman bulamıyoruz. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İlkokuldan çıktığımdan beri alttan eleman gelmiyor, yetişmiyor, yetişmeyince de yalnız çalışmak zorunda kalıyoruz. Aslında şu meslek altın bir meslek. Ayakkabıcılıkta bir ilerleme var, fabrikasyonlaşma var ama maalesef sayacılıkta yok. El emeği ile yapılan bir iş. Alttan gençlerimiz yönlendirilmediği için eleman bulunmuyor. Eleman bulunmadığı için de sayacılıkta kazanç düşüyor. Bu mesleğin ilerlemesini istiyorum, makineleşme, sanayileşme olsun. Gerçekten bu meslekte çalışılınca bir aileye bakabilecek bir iş. Kula'da şuan Ayakkabıcılar sitesinde 90 dükkan var. Bu dükkanların içinde çalışan, faal olan 10 veya 15 dükkandır. bu duruma çok üzülüyorum. Ayakkabı Kula’da ünlü aslında herkes bu işten ekmek yiyor fakat memleketimizde göç çok. Meslekte iş sahası olmadığı için Kula göç veriyor" dedi.

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