Sayaç yenileme çalışması sırasında gerginlik - HAKKARİ Haberi
- Adaklı köyü girişinde bekleyen zırhlı araçlar ve güvenlik güçleri - Güvenlik güçlerinin köy içinde önlem alması - Ekiplerin sayaçları takması Hakkari 'de sayaç yenileme çalışması sırasında gerginlik - Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde bir grubun, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının değiştirilmesine karşı çıkan bir grup ile ekipler arasında gerginlik yaşandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyüne elektrik sayaçlarını değiştirmek için güvenlik güçleri eşliğinde giden yüklenici firma ekiplerine, sayaçlarının değiştirilmesini istemeyen bir grup karşı çıktı.Uyarılara rağmen ekipleri engellemeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale etti.Ekipler, grubun dağılmasının ardından elektrik sayaçlarını değiştirme işlemlerine başladı.