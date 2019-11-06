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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi'ni gezdi

Ziyaretten görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Açılış Töreni 


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi ziyaret için Kocaeli’ye geldi. Demir, Kocaeli’deki ilk ziyaretini Kocaeli Bilim Merkezi’ne gerçekleştirdi. Demir’e ziyareti sırasında yetkililer eşlik etti. Merkezi gezen Demir, yetkililerden çeşitli bilgiler aldı. Demir, ziyaretinin ardından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilecek SANTEK Fuarı’nın açılış törenine katılacak.
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