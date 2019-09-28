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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik'

- TB2 SİHA'nın görüntüsü

( ANKARA ) Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik" ANKARA

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri 


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. (BC -
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