Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
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( ANKARA ) ANKARA
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek mesajı yayımladı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayii her zaman ve her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'yle. Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
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