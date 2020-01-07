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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Savcının oğlunun tahliyesine itiraz reddedildi

Savcının oğlunun tahliyesine itiraz reddedildi

Görkem Sertaç Göçmen’in aracını vatandaşların üzerine sürmesine ilişkin arşiv görüntüleri

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-Görkem Sertaç Göçmen’in adliyeye getirilmesine ilişkin arşiv görüntüler
-Duruşma çıkışı taraf avukatlarından görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bakırköy’de kız arkadaşını darp eden, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen’in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de Görkem Sertaç Göçmen bir alışveriş merkezinin önünde kız arkadaşını darp etmiş, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine araç sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Göçmen hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen davanın dün görülen celsesinde tahliye kararı verilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Göçmen’in tahliyesine yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup yargılamanın geldiği aşama itibariyle tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi. (ÖFA
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