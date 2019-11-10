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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Güvenlik kamerası - SAMSUN

Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Güvenlik kamerası - SAMSUN

- Güvenlik kamerası kayıtlarında kazanın meydana geldiği an - Çevredekilerin olay yerine koşması - Kazanın ardından araçtan alevler yükselmesi - Araçtan yükselen dumanlarSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarptı.Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Küçük Kız Güvenlik Kamerası Yükselen 

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