Savcılıktan, 3 kişiyi vuran cezaevi firarisi hakkında açıklama Haberi



- Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dün 3 kişiyi vuran cezaevi firarisi H.T. ile ilgili açıklama yapılarak, şahsın 7 günlük izine ayrıldığını, ardından gelmeyerek firar ettiğini, ayrıca bu yüzden de dava açıldığını bildirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada;"18.11.2018 günü ilimiz Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen cezaevi firarisi H.T.'nin eniştesi A.B.'ye silahla rastgele ateş açtığı olayda A.B. ile bu sırada yoldan geçen M.Ç. ve M.Ç.'nin kızı M.Ç.'ye isabet etmesi üzerine 3 kişi yaralanmış, yaralanan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Kamuoyunu ilgilendiren bu olay nedeniyle hükümlü H.T. isimli şüphelinin 17/08/2018 tarihinden itibaren 7 günlük izne ayrıldığı, hükümlünün izin dönüşü olan 24/08/2018 tarihinde Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olması gerekirken, teslim olmayarak izin tecavüzü suçunu işlediği ve firari olduğu, bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli H.T. hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan TCK 292/1 maddesi uyarınca iddianame düzenlenerek dava açıldığı,meydana gelen olay nedeniyle şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir"denildi.

