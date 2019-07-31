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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Savcılık 'Pucca' kararına itiraz etti Haberi

Savcılık 'Pucca' kararına itiraz etti Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Para Cezası Uyuşturucu Madde Suç ve Ceza Hapis Cezası 


- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Başsavcılık, beraatine karar verilmesini istedi. ‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz 12 Temmuz 2019 tarihinde, “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karagöz hakkında 66 bin 660 lira adli para cezası da verilmişti. "Mahkumiyet kararı, usul ve yasaya aykırı" Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, sanık Pınar Karagöz hakkında sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle “uyuşturucu kullanımını özendirmek” suçundan, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. “Düşünce ve ifade hürriyeti kapsamındadır” Düşünce ve ifade hürriyetine vurgu yapılan dilekçede, “Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan, kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” denildi. “Dosyada uyuşturucuya özendirici delil yok” Atılı suçun unsurunun “uyuşturucu madde kullanmayı özendirme” oluğunun belirtildiği dilekçede, “Sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmiştir. Sanığın savunmaları dikkate alındığında, özendirmek kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür. Sanık savunmalarının aksine, sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil dosyada bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
Pucca’nın beraati istendi Başsavcılık, suçun unsurlarının oluşmadığını, mahkumiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, sanık Pınar Karagöz hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Pınar Karagöz’ün avukatı Ali Furkan Tatlı da, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti.
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