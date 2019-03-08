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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Savcı Sayan açıkladı: Ağrı teksti kenti oluyor

Savcı Sayan açıkladı: Ağrı teksti kenti oluyor

Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan Ağrı'nın tekstil kenti olacağnı söyledi.

Başkan Adayı Dinamit Kadınlar Günü 

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamt programı bu haftaki programını Ağrı'da yaptı. Programın Kadınlar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle Dinamit Kadınlar Günü özel programı yaptı. Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Ağrı'nn tekstil kenti olacağını ifade ederek açılan fabrikalarda kadınların istihdam edileceğini açıkladı. BEYAZ GAZETE

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