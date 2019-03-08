Savcı Sayan açıkladı: Ağrı teksti kenti oluyor

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamt programı bu haftaki programını Ağrı'da yaptı. Programın Kadınlar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle Dinamit Kadınlar Günü özel programı yaptı. Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Ağrı'nn tekstil kenti olacağını ifade ederek açılan fabrikalarda kadınların istihdam edileceğini açıkladı. BEYAZ GAZETE
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım