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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi davasında 9 sanık hakkında kırmızı bülten kararı

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi davasında 9 sanık hakkında kırmızı bülten kararı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Duruşma Salonu Yakalama Kararı Sanık Avukatları Kırmızı Bülten Terör Örgütü 


- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada mahkeme 9 firari sanık hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. DHKP-C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu biri tutuksuz 9'u firari 14 şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Murat Canım ve Mithat Öztürk ile tutuksuz sanık Deniz Özer savunmasını yaparken duruşmaya SEGBİS’le bağlanan sanıklar Mustafa Koçak ve Cengiz Özel duruşma salonunda savunmalarını yapmak istediklerini kaydederek savunmalarını yapmadı. Duruşmada söz alan sanık avukatları tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, “Firari 9 sanık hakkında daha önce çıkarılan yakalama kararının tutuklamaya yönelik yakalama kararına çevrilmesini hükmetti. Mahkeme heyeti, daha sonra firari sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik verilen kararın infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Bu celse tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılan sanıkların bir dahaki celse mahkemede hazır edilmesine karar veren mahkeme, tutukluluk sanıkların da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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