Savaştan kaçan Suriyeli, Adana’da yeğeni öldürdü İzle

-Cenazenin alınması

-Mustafa Demir açıklama yapması

-Aracın gitmesi



( ADANA )- Bıçaklanarak öldürülen adamın cenazesi yakınları tarafından ticari araç ile alınıp Suriye’ye götürüldü ADANA



- Suriye’de devam eden iç savaştan 2013 yılında kaçıp Adana’ya sığınan Suriyeli vatandaş yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cenazesi yakınları tarafından alınan talihsiz adamın cenazesi Suriye'ye götürüldü. Alınan bilgiye göre, 48 yaşındaki Mustafa Sincar, Suriye’de devam eden iç savaş sırasında 2013 yılında Kobani ilçesinde ailesini de alarak Adana’ya geldi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşamaya başlayan Sincar, gündelik işlerde de çalışmaya başladı.

İddiaya göre, geçen 21 Mart günü 19 Mayıs Mahallesi’nde bir düğüne giden Sincar, burada yeğeni A.S. (28) ile tartışmaya başladı.

Bu sırada A.S.’de amcası Mustafa Sincar’ı belinden çıkarttığı bıçak ile sırtından yaraladı. Sincar, ambulansla kaldırıldığı Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanedeki müdahaleye rağmen dün yaşamını yitiren Sincar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Sincar'ın cenazesini teslim alan yakınları, cenazeyi defin işlemleri için Suriye’nin Kobani ilçesine götürdü. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Sincar’ın komşusu Mustafa Demir, “Akrabası tarafından bıçaklandı. Suriye’de savaştan kaçtı ama burada akrabasından kaçamadı” dedi.

Cenaze aracı yerine ticari araç ile cenazeyi götüreceklerini belirten Demir, “İmkanımız vardı daha rahat olsun diye kendi aracımızla gideceğiz” diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sincar'ı bıçakladığı iddia edilen A.S.’nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

