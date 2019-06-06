Savaşta babasını kaybeden çocuk su birikintisinde boğuldu İzle

-Su birikintisinden detay görüntü

-Kardeşinin ağlaması

-Kardeşinin olayı anlatması

-Ambulansın görüntüsü

-Yakınlarının görüntüsü

-Ahmed'in fotoğrafı



( ADANA ) - Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki halk plajında denize giren bir Suriyeli de kayboldu ADANA



- Suriye'de süren iç savaşta 7 yıl önce babasını kaybettikten sonra canlarını kurtarmak için ailesiyle birlikte Adana'ya gelen 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği su birikintisinde boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Hama ilinde yaşayan Ali Ahmed 7 yıl önce iç savaşta hayatını kaybetti. Ahmed'in 5 çocuğu ve eşi Selma Ahmed canlarını kurtarmak için Suriye'den kaçarak Adana'da mülteci kampına yerleşti. Dün de kardeşlerin en büyüğü olan 16 yaşındaki İzzettin Ahmed kamptan izin alarak gezmeye çıktı. Diğer kardeşleriyle birlikte İstiklal Mahallesi'ne giden kardeşler burada serinlemek için su birikintisine girdi. Ancak İzzettin Ahmed iyi yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi geçirdi. Kardeşleri de küçük olduğu için onu kurtaramadı. Bir süre sonra olay yerine gelen vatandaşlar su birikintisine girip Ahmed'i çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulansa alınan Ahmed'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ahmed'in kardeşi Enes Ahmed ise gözyaşlarına boğuldu. Teyzesiyle birlikte ağlayan Ahmed Suriye'den savaştan kaçtıklarını, babalarının öldüğünü ve ağabeyinin yüzmek için suya girdiğini söyledi.



Ahmed'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajında denize giren bir Suriyeli genç de kayboldu. Tüm aramalara rağmen genç bulunamadı. Havaların ısınmasının ardından toplamda 5 kişi boğularak hayatını kaybetti.

