'Savaşın mağduru çocuklar' İstanbul'da konuşulacak - SAKARYA
"Savaşın mağduru çocuklar" İstanbul'da konuşulacak - SAKARYA - SAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Arslan ile röportaj"Savaşın mağduru çocuklar" İstanbul'da konuşulacak - SAÜ'den öğretim üyesi Doç. Dr. Arslan'ın girişimleriyle Cezayir, Tunus, Fas ve Lübnan'dan birçok akademisyenin katılacağı İstanbul'da düzenlenecek sempozyumda, savaş ortamlarında çocukların durumu incelenecek - Arslan: - "Gözümüzü açtığımız her yeni günde bir savaş veya savaş ortamıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Burada çocuklar en büyük mağduriyeti yaşıyor. Büyükler belki kendi kendilerini savunma imkanlarını bulabiliyorlar ama çocuklarda bu imkan da yok"SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arslan'ın girişimleriyle Cezayir, Tunus, Fas ve Lübnan'dan birçok akademisyenin katılacağı "Çatışma Bölgelerinde Çocukluk Uluslararası Konferansı", 6 - 7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek.Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun, Cezayir Tlemsan Üniversitesi, Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) iş birliğinde ve Türk Hava Yolları, Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı sponsorluğunda yapılacağını söyledi.
Savaşın yaşandığı bölgelerden yoğun katılımların olacağını anlatan Arslan, "Sempozyumun konusu çatışma ortamlarında çocukluk. Gözümüzü açtığımız her yeni günde bir savaş veya savaş ortamıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Başta Suriye olmak üzere, Filistin, Afganistan, Myanmar gibi dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlarla karşı karşıyayız. Özellikle bunlar, Müslümanlar ve Müslümanların yok edilmesi üzerine kurgulanan savaşlar. Burada çocuklar en büyük mağduriyeti yaşıyor. Büyükler belki kendi kendilerini savunma imkanlarını bulabiliyorlar ama çocuklarda bu imkan da yok." şeklinde konuştu. Çocukların mağduriyetlerine dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Arslan, emperyalist emellerle ya da kapitalist düşüncelerle başlatılan savaşların tüm insanların kanına ve yok olmasına sebep olması nedeniyle farkındalık oluşturma amaçladıklarını kaydetti. Arslan, dünyanın her tarafındaki akademisyenlere çağrıda bulunduklarını aktararak, konuyla ilgili söyleyecek bir sözü olan herkesi sempozyuma beklediklerini ifade etti. Bu çalışmanın bütün dünyaya bir mesaj niteliğinde olduğuna işaret eden Arslan, "Özellikle çocukların savaşlardan mağdur olması çeşitli açılardan irdelenmeye çalışılacak. Sosyoloji başta olmak üzere tarih, çatışmaların farklı coğrafyalardaki sonuçları, psikoloji, kişilik gelişimi, sosyal psikoloji, pedagoji, eğitim, siyaset, ekonomi, sağlık, güvenlik, hukuk, teknoloji, yoksulluk ve mahrumiyet gibi konularda problemler irdelenecek, bilimsel tebliğler olacak." ifadesini kullandı.Arslan, sempozyumun 6 - 7 Mayıs'ta İstanbul Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.