Savaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan her gün 'el sıkışıyor' - LAHOR Haberi
Savaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan her gün "el sıkışıyor" - LAHOR - Genel görüntülerSavaşın eşiğindeki Pakistan ve Hindistan her gün "el sıkışıyor" - Savaşın eşiğindeki Pakistan ile Hindistan arasındaki Wagah sınır kapısında, iki ülke askerleri her gün birbirlerine yapılan kapanış töreniyle meydan okuyor - İki ülke askerleri sert bakışlarla yaptıkları tören hareketleri sonunda "el sıkışarak" sınır kapısını kapatıyorLAHOR (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Keşmir sorunu nedeniyle tekrar savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasındaki Wagah sınır kapısı, 1959 yılından bu yana her gün iki ülke askerlerinin el sıkışmasıyla biten törenle kapanıyor.Pakistan'ın Wagah kenti ile Hindistan'ın Amritsar kenti arasında bulunan sınır kapısının kapanışı için 1959'den beri her gün sınırın iki tarafında eş zamanlı ve senkronize yapılan bir tören düzenleniyor.Tören alanları sınırın iki tarafında da kapının kapanmasına saatler kala izleyiciler ve işportacılarla dolmaya başlıyor. Törenin başlangıcında ise danslar, bir ayağı olmayan gazilerin gösterileri ve çeşitli askeri gösteriler yapılıyor. Tören alanındaki amigolar, tribünleri coşturmak için davullar çalıyor.Kılıçlı askerlerin yanında kadın askerlerin de gösteriye katıldığı törende tribünleri asıl coşturan ise postallarının altına demir çakılmış askerlerin kapıya yürümesi ve burada ayaklarını başlarına kadar kaldırarak yere sertçe vurmaları oluyor.Her yıl binlerce turistin izlediği yaklaşık bir saatlik törende askerler güç gösterilerinde bulunarak çevik hareketler sergiliyorlar.Aynı anda Hindistan tarafında da yapılan törende askerler birbirlerine pazılarını ve yumruklarını göstererek iki ülke arasındaki rekabeti temsil eden hareketler yapıyor.Birbirinin hareketlerini tekrarlayan askerler sınırın tam sıfır noktasına kadar bu şekilde geldikten sonra bayrak indirme töreni başlıyor. Aynı anda bayrağı indiren iki ülkenin askerleri burada tokalaştıktan sonra geriye doğru yürüyorlar ve kapı kapanıyor.Sınır kapısı her gün saat 09.00'da, bu sefer törensiz olarak yeniden açılıyor. - Yaz aylarında 40 bin kişi izliyorSınır kapısının kapanma töreni dünyaca ünlü bir etkinlik hale geldiği için sınırın iki tarafında da töreni izlemeye gelenler için tribünler bulunuyor.Kendi ülkesinin askerlerini desteklemek isteyen Hint ve Pakistanlıların da geldiği töreni yaz aylarında günlük yaklaşık 40 bin kişi izliyor. Tribünlerde yer bulmak isteyenlerin saatler öncesinden akın ettiği sınır kapısına okul gezileri de düzenleniyor.Kapının çevresinde iki ülkenin bayraklarının satıldığı işporta tezgahlarının yanı sıra yiyecek içecek satanlar da bulunuyor.
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