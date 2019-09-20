- Savaşın Çocuklarına Sınırsız Şenlik Haberi

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( AZEZ ) - Savaşın çocuklarına sınırsız şenlik AZEZ



- Suriye’deki Fırat Kalkanı bölgesinde iki senedir düzenlenen "Sınırsız Şenlik" etkinliklerinin üçüncüsü gerçekleştirilirken, etkinliklerde çadır kamplarda yaşayan çocuklar için sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar gibi çok sayıda aktivite düzenleniyor. Suriye’de savaş mağduru çocuklara moral vermek için Fırat Kalkanı Bölgesi’nde Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından gerçekleştirilen ‘Sınırsız Şenlik’ Pazartesi günü başladı.

Etkinlikler kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar ve yarışmalar yapıldı. Yarın sona erecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde olacak. Kilis Valiliği ve UMDH ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis''in karşısındaki Azez ilçesinde savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü yapılıyor. Azez''in Bıragite köyünde önceki gün başlayan şenlikler kapsamında, Kefergan ve Niyara köyünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Köyde, yaklaşık 600 çocuğun katıldığı sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve yarışmalar düzenlendi.

Türk gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıldı. Şenliğe katılan ve 4. sınıfta okuyan Şeyma Nur, yaptığı açıklamada, "İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum, çok eğleniyoruz. İlk defa sihirbaz gösterilerine şahit oldum, program çok güzel geçiyor" dedi.

9 yaşındaki Nahide Kasr, “DEAŞ’tan kaçarak Azez bölgesindeki kampa yerleştik. Türkiye’den gelen abilerin, ablaların yaptığı bu şenlikle çok eğlendik. Bu programı yapanlara ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

6. sınıfa giden Ruyah Ali de uzun zamandır bu kadar eğlenmediğini, en çok sihirbaz gösterilerini beğendiğini söyledi.



Meytem Hıdır da programı düzenleyenlere çok teşekkür ederek, bu tür eğlencelerin hep devam etmesi dileğinde bulundu. Sınır bölgesinde 800 bin Suriyeli çocuk yaşıyor Suriye’nin çatışma halindeki bölgelerinden kaçarak Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla güvenli hale getirdiği bölgelerde bugün iki milyondan fazla insan yaşam mücadelesi veriyor. Çoğunlukla çadır kamplarda kalan bu insanlar arasında en çok zorlananlar ise çocuklar oluyor. 800 bin çocuğun yaşadığı tahmin edilen sınır bölgesinde okul çağında olan çocuk sayısı ise 400 bin olarak bilinirken bu çocukların yaklaşık 200 bini ise eğitim görüyor.

