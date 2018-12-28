-Bütün çadırların su içinde kalması

-Briket evlerin su içinde kalması

-Bir vatandaşın kapıyı balta ile delip suyu boşaltması

-Genel ve detay görüntü



( İDLİB ) - Savaş mağduru Suriyelileri sel vurdu- Suriye'nin Halep ve İdlib şehirlerinde savaştan dolayı çadır ve briket evlerde yaşayan Suriyeliler aşırı yağmur nedeniyle oluşan selde zor anlar yaşadı İDLİB



- Suriye'nin Halep ve İdlib şehirlerinde savaştan dolayı çadır ve briket evlerde yaşayan vatandaşlar aşırı yağmur nedeniyle oluşan selde zor anlar yaşadı. Suriye'de 8 yıldır süren iç savaş nedeniyle evlerinden kaçıp Halep'in İdlib kentinde yaşayan Suriyeliler 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle meydana gelen selde perişan oldu. Suriyelilerin kaldığı naylon çadırlar ve briketten evler sular altında kaldı. Bazı Suriyelilerun evlerindeki suları boşaltmak için kapılarını balta ile kırıp suları boşalttıkları görüldü.

Sular altında kalan kentte vatandaşlar canlarını son anda kurtardı. Çadırların ve briket evlerin içi tamamen su ile doldu. Bütün eşyaları ve yiyecekleri selle birlikte yok olan Suriyeliler uzanacak bir yardım eli bekliyor.

