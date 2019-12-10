Savaş mağduru Suriyeli engelli kardeşlere devlet sahip çıktı

-Tekerlekli sandalyelerin teslimi

-Vali Köşger ile röportaj

-Baba Favaz ile röportaj

-Anne Raide ile röportaj

-Genel ve detaylar



( AYDIN -ÖZEL)- Baba Elsayel: “Rabbim bu ülkeyi korusun” AYDIN



- Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Elsayel ailesinin dört engelli çocuğuna “Engelli Yabancıların İhtiyaçlarının Giderilmesi” projesi kapsamında 4 adet pediatrik tekerlekli sandalye, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından teslim edildi. Baba Favaz Elsayel, “Allah razı olsun Türkiye’den, Rabbim bu ülkeyi korusun” diyerek, Vali Köşger’e teşekkür etti.Aydın Valiliğinin talimatı ile engelli yabancı ihtiyaç sahiplerinin tespiti için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Mülteci Destek Derneği (MUDEM), Türkiye Beyaz Ay Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile protokol imzalanarak proje hayata geçirildi.Proje kapsamında, Suriye’deki savaş sebebiyle evleri yıkıldıktan sonra bir sene önce Türkiye’ye sığınan Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan, Favaz (57) ve Raide (48) Elsayel çiftinin dört engelli çocuğuna yardım eli uzatıldı. Suriyeli çift, engelli çocuklarına devletin sahip çıkması ile büyük bir mutluluk yaşadı. Yasmin (16), Halit (14), Abdulbaki (17), Cinan (3) isimli engelli kardeşlerin pediatrik tekerlekli sandalyeleri Vali Köşger tarafından teslim edildi. Suriyeli çift engelli çocuklarına sağlanan yardımdan dolayı Türkiye’ye şükranlarını sundu.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da 8 bin Suriyelinin bulunduğunu belirterek, “Bunlar, kendi ülkelerindeki sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye sığınan, can güvenliğini ülkemizde sağlayan Suriyeli kardeşlerimiz. Aydın’a sığınmış olanlardan 71 tanesi engelli. 17 tanesi de ağır engelli. Dolayısıyla ağır engellilerden başlayarak ülkemizdeki kendi engelli vatandaşlarımıza sağladığımız sosyal hakların bir benzerini bu Suriyeli kardeşlerimize de çeşitli kaynaklardan temin edilen engellilere yönelik ekipmanları sağlamaya çalışıyoruz. Bugün evlerine misafir olduğumuz ailenin de 7 çocuğundan dördü yüzden yüzden yüzde 71’e kadar engelleri mevcut. Kim dara düşmüşse onlara destek olan, kucak açan bir ülke olduğumuz için, kendi vatandaşlarımızdan ayırt etmeksizin onlara da sağlanan hakları iletmeye çalışıyoruz. Bizim milletimiz yardımsever bir millet. Bu anlamda milletimizin fedakarlıklarını da takdir ediyoruz. Kendi ülkelerinde güvenlik sağlanıncaya kadar, huzurlu mutlu yaşam diliyoruz. Kendi ülkelerinde her şey normale dönünce mutlaka herkes kendi vatanına dönecektir” dedi.

Engelli çocuklarına sağlanan yardımlar için çok mutlu olduğunu ifade eden Baba Favaz Elsayel, “Türkiye hükümetine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun Türkiye’den. Allah uzun ömürler versin Valimize. Rabbim korusun bu ülkeyi. Ben çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir seneden beri Türkiye’de yaşadıklarını belirten anne Raide Elsayel ise, “Suriye’de evimiz kalmadı, evimiz yıkıldı. Orada yaşayabileceğimiz bir ortamımız kalmadı. Bize dediler ki Türkiye’ye gelirseniz çocuklarınıza yardımcı olurlar. Çocuklarınız engelli diye size yardım ederler. Biz Suriye’de komşulardan borç alıp çocuklara bakmaya çalışıyorduk. Türk hükümetine ve sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun” dedi.





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