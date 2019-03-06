Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı - MUĞLA

Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı - MUĞLA

- TCG Fırtına ve TCG Zıpkın'ın limandaki görüntüler - Yat limanında yürüyen vatandaşın gemileri izlemesiSavaş gemileri halkın ziyaretine açıldı - Muğla ve Antalya'da çok sayıda vatandaş gemilerini ziyaret ettiMUĞLA/ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla 'da ziyarete açılan savaş gemileri yoğun ilgi gördü.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fırtına ve TCG Zıpkın hücumbotları Marmaris Cruise Port Büyük İskele'ye demirledi.Askeri gemiler 10.00 - 12.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri olmak üzere iki gün boyunca halka açık kalacak.Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında Marmaris'e gelen TCG Fırtına ve TCG Zıpkın'ın komutanları, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı ziyaret etti.Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynler de Antalya'da halkın ziyaretine açıldı.Alanya ilçesinde Alanya Limanı'na demir atan TCG Gediz'i Kaymakam Mustafa Harputlu da gezdi. Vatandaşların yanı sıra Alanya'daki şehit ailelerinin de ziyaret ettiği gemi, 8 Mart Cuma günü limandan ayrılacak.

Şehit Hücumbot Fırkateyn Şehit Aileleri 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı