Sav-Der hemşirelerini Bursa’da ağırladı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa Osmangazi Tayyare Kültür Merkezinde Şavşat Dernekleri Federasyonu Kurucu üyesi olan Savaş Köyü Doğa Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Bursa'da ilk olarak Moktalılar gecesinde buluştu. Doç. Dr. Erdem Özdemir, Züleyha Savaş, Mehmet Çınar, Özgür Tekin, Güven Altun, Prof. Dr. Cumhur Aslan, Dr. Ahmet Özgüneş ve Koop. Uzm. Ali Ünüvar tarafından yapılan konuşmalarını vatandaşlar büyük ilgiyle dinledi. Derneklerinin Bursa şubesinin kurulmasıyla, SAV-DER Bursa buluşmaları etiketiyle devam ettirdikleri ve bu senede 08 Şubat 2020 tarihinde saat 19.00’da Tayyare Kültür Merkezinde 12.si düzenlendi.

Güncel konular hakkında uzman konuşmacıların sunum yaptığı müzik, drama ve folklor gösterilerine de yer verirken, birlikte hoş vakit geçirdikleri Savaş Köyü Bursa şubesinin gecesine yoğun ilgi duyuldu. SAVDER dernek başkanı, '' Kültür ve geleneklerini anlattıklarını ve bir araya gelerek eski kültürlerimizi anılmasını oluşturduk. Geçen yıl kooperatif kurduk bunu kurmamızdaki amaç burada ki eskiden kalan toprakların işlenmesi ve eski günlerimizi iade etmek artı kalan zamanlarımızda da şehre göçmüş insanları toplayıp bir araya getirerek eski günlerimizi anmak’’ dedi.

''İlk olarak İstanbul’da kurulan daha sonra ekim ayında Bursa’ya da şubemizi açtık. Toplam Bursa’da 200 tane üyemiz vardır ve İstanbul’da da yaklaşık 350 tane üyemiz vardır. Kooperatifimizde de 80 tanede hissedarımız var’’ dedi.





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