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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sauna hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Sauna hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Adli Kontrol Akalan Güvenlik Kamerası Sigara Hırsız 


- Gaziantep'te bir otelin saunasından hırsızlık yapan şahıslar, önce kameralara, ardından polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir otelin sauna kısmından para ile telefon çalan 3 kişi, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine inceleme başlatan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla İ.K, A.G. ve Ö.R'yi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sigara hırsızları da yakalandı Öte yandan 5 ayrı iş yerinde meydana gelen sigara hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarına yakalanan şahsın M.C.E. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.C.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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