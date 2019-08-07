Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sattığı arabasını 'parasını alamayınca' kaçırdı - AKSARAY

Sattığı arabasını 'parasını alamayınca' kaçırdı - AKSARAY

Sattığı arabasını "parasını alamayınca" kaçırdı - AKSARAY - Olay yerinden detaylar - Aracın kaçırılmasının güvenlik kamerası görüntüleriSattığı arabasını "parasını alamayınca" kaçırdı - Aksaray 'da bir kişi, taksitle sattığı otomobilinin parasını alamadığı için, sanayiden iterek kaçırdıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da bir kişi, taksitle sattığı otomobilinin parasını alamayınca aracını iterek sanayiden kaçırdı.Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç, (63) 1,5 yıl önce Erdem İ'den 13 bin 500 liraya taksitli olarak otomobil satın aldı.Çeşitli gerekçeler ileri sürerek aracın parasını ödemeyen Ş.Ç, otomobili tamiri için sanayiye götürdü.Erdem İ. ise aradığı otomobilini sanayide görmesinin ardından, buradan aracını iterek kaçırdı.Ş.Ç. aracının çalındığını bildirmesi üzerine polisin ulaştığı Erdem İ, aracın parası kendisine ödenmediğinden 1,5 yıldır mağdur olduğunu, bu yüzden aracını kaçırdığını söyledi.

Taraflar arasında henüz noter satışının yapılmamış olması nedeniyle aracın Erdem İ'de kaldığı öğrenildi.Öte yandan, çevredeki güvenlik kamerasına, bir kişinin arabayı iterek kaçırdığı görüntüler yansıdı.

Polis Bild Kamera Güvenlik Kamerası Kaçırılma 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı